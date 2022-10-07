صعدت أسعار النفط بنحو طفيف، في تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه الأسعار لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر وذلك بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط وبحلول الساعة 11:24 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.21% إلى 88.64 دولار للبرميل فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.20% إلى 94.61 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".