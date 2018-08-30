ميناء الدمام يناول 17 مليون طن بضائع خلال 7 أشهر

بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو 2018م (17,98) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 2.97%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والبالغ (17,46) مليون طن، بينما بلغت طنيات الحاويات المناولة (9,69) مليون حاوية، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".
في حين بلغ عدد الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو 2018م (897,660) ألف حاوية، بينما بلغ عدد السفن (1,001) ألف سفينة، فيما بلغ عدد العربات (92,699) ألف عربة.
يذكر أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يعتبر الميناء الرئيسي للمملكة على الخليج العربي؛ والبوابة الرئيسية لدخول البضائع من كافة أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، كما يُعد الميناء مركزًا متميّزًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة مختلف البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية وصناعة النقل البحري.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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