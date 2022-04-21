الذهب يتراجع متأثراً بصعود الدولار وزيادة العائد على سندات الخزانة

تراجعت أسعار الذهب اليوم (الخميس) مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، الأمر الذي يواصل تأثيره على الطلب على المعدن النفيس.وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينيتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1953.21 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1956.20 دولار للأوقية.وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية بعد تراجعها عن أعلى مستوى في ثلاثة أعوام أمس (الأربعاء).والذهب شديد الحساسية تجاه زيادة أسعار الفائدة الأميركية والعائد على سندات الخزانة لأن ذلك يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 في المائة إلى 25.08 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 986.42 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2444.43 دولار للأوقية.