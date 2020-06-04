أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

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العرب اليوم - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

العملات الأجنبية
الرباط - العرب اليوم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الخميس 4 يونيو 2020، حسب بنك المغرب :

1 أورو 10,0833 ……….. 11,7185

1 دولار أمريكي 9,00380 ……..10,4638

1 دولار كندي 6,66350……….7,74410

1 جنيه استرليني 11,2550 ……13,0810

100 كرونة دنماركية 135,270…..157,210

100كرونة نرويجية 94,8500 ….. 110,230

100 كرونة سويدية 96,3570 ……111,980

1 فرنك سويسري 9,36380…….10,8820

100 ين ياباني 8,25350 ……….9,59190

1 دينار كويتي 29,2240 ………33,9620

1 ريال سعودي 2,39820 …… 2,78700

1 درهم إماراتي 2,45120 ….. 2,84880

1 دينار بحريني 23,8450 …. 27,7110

1 جنيه جبل طارق 11,2830 …… 13,1130

1 ريال عماني 23,3870 …… 27,1790

1 ريال قطري 2,47230 …….. 2,87330

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم



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