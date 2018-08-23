سعر صرف الدولار في بورصة موسكو يصل الى أقصى حد منذ أبريل 2016

ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي في بورصة موسكو ووصل بحلول الساعة 11:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو إلى مستوى 68.72 روبل، بزيادة 69 كوبيك، مقارنة بجلسة التداول السابقة، وهو الحد الأقصى الذي يبلغه منذ 18 أبريل 2016 ، وفقا لبيانات المزادات.
وارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.61 ? وبلغ 79.38 روبل.
ويأتي ضعف وانخفاض صرف الروبل مقابل الدولار على خلفية شراء البنك المركزي لوزارة المالية الروسية للعملة في السوق المحلية بمبلغ إجمالي وقدره / 20.1 مليار روبل/ اضافة إلى قيام الهيئة التنظيمية للوزارة بشراء العملة مقابل 17.5 مليار روبل.
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فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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