سعر صرف الدولار في بورصة موسكو يصل الى أقصى حد منذ أبريل 2016

ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي في بورصة موسكو ووصل بحلول الساعة 11:30 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو إلى مستوى 68.72 روبل، بزيادة 69 كوبيك، مقارنة بجلسة التداول السابقة، وهو الحد الأقصى الذي يبلغه منذ 18 أبريل 2016 ، وفقا لبيانات المزادات.

وارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.61 ? وبلغ 79.38 روبل.

ويأتي ضعف وانخفاض صرف الروبل مقابل الدولار على خلفية شراء البنك المركزي لوزارة المالية الروسية للعملة في السوق المحلية بمبلغ إجمالي وقدره / 20.1 مليار روبل/ اضافة إلى قيام الهيئة التنظيمية للوزارة بشراء العملة مقابل 17.5 مليار روبل.