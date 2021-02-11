الذهب يسجل تراجعًا بفعل تعافي الدولار

انخفض الذهب اليوم الخميس، إذ تعافى الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة وتسببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المعدن الأصفر وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1837.13 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع أمس الأربعاء فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 1837.40 دولار للأونصة.

وقالت مارغريت يانغ المحللة الاستراتيجية لدى "ديلي فيكس" إن "الدولار انتعش من المستوى المتدني الذي سجله يوم الأربعاء، يفرض ذلك بعض الضغط على المعادن النفيسة. كما يضغط انخفاض السيولة بسبب عطلة العام الصيني الجديد أيضا على الأسعار" وأضافت يانغ أن الذهب خسر أيضا بعض الدعم إذ أظهرت بيانات أمريكية أن التضخم لن يرتفع كثيرا مستقبلا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1244.84 دولار للأونصة، بعد أن بلغ ذروة منذ فبراير 2015 عند 1250 دولارا أمس الأربعاء وتراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 26.86 دولار ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2340.94 دولار.