البورصة المصرية تتأرجح في افتتاح تعاملات جلسة الثلاثاء

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على أداء متأرجح لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.08 % إلى 11137 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 1.42% إلى 1286 نقطة حتى الساعة 11.00

وتبنى خبراء ومحللون فنيون رؤية إيجابية للسوق على المدى القصير، تتمثل فى التحرك بين مستويات 11400 – 11600 نقطة مع التوقعات بمواصلة ارتفاع القطاع العقارى والخدمات المالية غير المصرفية.

وختتمت البورصة المصرية تعاملات الاثنين على صعود طفيف لمؤشراتها، بعد حالة تأرجح استمرت طوال الجلسة، وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب وبيعى للعرب.

وصعد المؤشر الرئيسى“EGX30” بنسبة 0.34% إلى 11146 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.73% إلى 1268 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء.

البورصة المصرية

قال عمرو الجزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن التوجه العام للسوق صاعد خلال الفترة المقبلة مع التفاؤل الحذر للحالة الصحية وقدرة الدولة والحكومة وسيطرتها على مجريات الأمور.

وأضاف الجزيرى إن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى أثرت إيجابا على تعاملات البورصة لكن تظل تحركات سعر الصرف الأكثر تأثيراً، متوقعاً استمرار ارتفاع سعر الدولار لحين عودة السياحة وموارد النقدى الاجنبى الأساسية.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الجمعة الماضي، توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية من أجل الحصول على قرض استعداد ائتماني “SBA” لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار.

وقال مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية، إن السوق ما زالت تتحرك فى اتجاه عرضى بين 11200 و11400 نقطة كمقاومة و10600 نقطة كدعم، موضحاً أن الرؤية إيجابية للغاية، كما تدعمها السيولة المرتفعة.

ولفت عجينة إلى أن قطاعات الخدمات المالية والاستهلاكى أدت بشكل جيد خلال جلسة أمس وهى القطاعات التى تشغل اهتمام المستثمرين الفترة المقبلة.

ولفت إلى وجود تحركات جيدة لأسهم هيرميس ومصر الجديدة للاسكان والتجارى الدولى وحديد عز، وكذلك قطاع الرعاية الطبية بقيادة سهم مستشفى كليوباترا الذى نفذ تعاملات بالقرب من سعر 5 جنيهات.