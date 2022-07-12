الروبل الروسي يُسجل أعلي مستوى أمام الدولار

ارتفعت العملة الروسية الروبل، أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، في النصف الثاني من تعاملات اليوم الاثنين، وجرى تداول الدولار دون مستوى 60 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو 2022.وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.44 روبل إلى 59.48 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو الجاري.كما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.61 روبل إلى 60.11 روبل.