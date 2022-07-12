الروبل الروسي يُسجل أعلي مستوى أمام الدولار
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الروبل الروسي يُسجل أعلي مستوى أمام الدولار

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العرب اليوم - الروبل الروسي يُسجل أعلي مستوى أمام الدولار

الروبل الروسي
موسكو - العرب اليوم

ارتفعت العملة الروسية الروبل، أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، في النصف الثاني من تعاملات اليوم الاثنين، وجرى تداول الدولار دون مستوى 60 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو 2022.وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.44 روبل إلى 59.48 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو الجاري.كما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.61 روبل إلى 60.11 روبل.

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الروبل الروسي يُسجل أعلي مستوى أمام الدولار الروبل الروسي يُسجل أعلي مستوى أمام الدولار



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