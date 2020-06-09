أسهم أوروبا تهبط الثلاثاء والبنوك تضغط على السوق

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية في تداولات اليوم الثلاثاء، إذ تسبب انخفاض أسهم شركة “بريتش أمريكان توباكو” البريطانية والبنوك في وقف موجة صعود مدفوعة بالتفاؤل إزاء التعافي العالمي من أزمة فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ كوفيد-19، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر “ستوكس 600 “الأوروبي بنسبة 0.3%، فيما انخفض مؤشر أسهم بنوك منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 4.3% بعد مكاسب على مدى ستة أيام.

وهوى سهم “بريتش أمريكان توباكو” بنسبة 2.8% ليدفع مؤشر “فايننشال تايمز 100” في لندن للتراجع بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة والإيرادات السنوية بسبب تأثير إجراءات عزل عام مطولة في جنوب إفريقيا والمكسيك.

وما زال المؤشر الأوروبي القياسي يحوم قرب أعلى مستوياته منذ أوائل مارس الماضي، وبما يقل بنسبة 14 % فقط عن أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما أغلق مؤشر “ناسداك” الزاخر بشركات التكنولوجيا في وول ستريت عند أعلى مستوى على الإطلاق في تداولات أمس الاثنين.

وقدمت أسهم شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والأغذية والمشروبات الدعم للسوق إذ ارتفعت بما يتراوح بين 0.6 % و1.6%.