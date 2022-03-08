بورصة لندن للمعادن تعلق التداول في النيكل بعد تسجيله رقما قياسيا

أعلنت بورصة لندن للمعادن، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت التجارة في النيكل بعد أن قفز المعدن الأساسي إلى ذروة قياسية فوق 100 ألف دولار بسبب مخاوف الإنتاج الروسي.وفي بيان لها، قالت بورصة لندن للمعادن: "بعد الزيادات الإضافية غير المسبوقة بين عشية وضحاها في سعر النيكل لمدة ثلاثة أشهر، اتخذت بورصة لندن للمعادن قرارا بتعليق التداول، على الأقل، للفترة المتبقية من اليوم".

هذا وسجل سعر النيكل ارتفاعا قياسيا اليوم الثلاثاء، على خلفية المخاوف حيال الإنتاج الروسي، وسط هزة اقتصادية تسببت فيها الأزمة الأوكرانية، حيث تم تداول طن النيكل -- المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات المركبات الكهربائية -- عند 101365 دولارا لمدة وجيزة اليوم، أي ما يعادل تقريبا ضعف السعر الذي سجله في ذروة ارتفاعه عام 2007.

في حين تراجع سعر طن النيكل لاحقا إلى 82195 دولارا.