تعطل صادرات البترول في جنوب السودان بسبب إضراب عمال النفط



أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي، أن صادرات البترول في بلاده تعطلت بعد أن بدأ عمال النفط في ميناء بورتسودان السوداني، إضرابا عن العمل وانضموا إلى احتجاجات واسعة، ووقال مكوي، إن "كمية غير معروفة من الخام لم تجد من يشحنها في الميناء المطل على البحر الأحمر، حيث يصل النفط من جنوب السودان، الذي ليس له منفذ بحري، عبر خط أنابيب".

وأضاف، أن "وزير النفط حزقيال لول سيسافر إلى الخرطوم لمناقشة تدفق المنتج مع المجلس العسكري الانتقالي الذي عزل الرئيس عمر البشير قبل أسبوعين"، مشيرًا إلى أن "بعض المواد الكيماوية التي تستخدم لمعالجة النفط في جنوب السودان، والتي من المفترض أن تستورد من بورتسودان، تقطعت بها السبل لأن العاملين بشركات النفط انضموا أيضا إلى الإضراب"، مشددًا على أن إنتاج النفط في جنوب السودان حاليا يبلغ 135 ألف برميل يوميا.

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