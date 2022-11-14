احتياطي مصر من القمح يكفي 5 أشهر

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في بيان صادر عن مجلس الوزراء إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 5 أشهر.

وأضاف أن احتياطيات السكر تكفي 4.5 أشهر والزيوت 4.8 أشهر.