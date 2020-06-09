البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 1.05 % عند مستوى 1652.67 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.1 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.4 ملايين سهم، نفذت من خلال 2,046 صفقة.