انتعاش الدولار يهبط بسعر الذهب

تراجع سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم، ليبقى دون قمة عشرة أشهر، التي سجلها في الجلسة السابقة، متاثرًا بصعود الدولار عقب أن جدد محضر أحدث اجتماع (البنك المركزي الأمريكي) التوقعات برفع الفائدة هذا العام.

وكان السعر الفوري للذهب قد صعد 0.1 بالمئة إلى 1339.88 دولار للاونصة، بعد أن لامس 1346.73 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 19 أبريل. في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1342.8 دولار للاونصة. ومن المعادن النفيسة الأخرى هبطت سعر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 821 دولارا للأونصة، في حين انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.01 دولار.