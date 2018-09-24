بنك أوف أميركا يرفع توقعاته لسعر خام برنت في 2019

رفع بنك أوف أميركا ميريل لينش توقعاته لسعر خام برنت في العام القادم بفعل ما قال إنه تراجع أكبر في صادرات إيران عن تكهناته السابقة نظرا لموقف أكثر تشددا من جانب الولايات المتحدة.

وزاد البنك توقعه لسعر برنت في 2019 إلى 80 دولارا للبرميل من 75 دولارا.