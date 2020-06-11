أسعار العملات اليوم الخميس 1162020 أمام الجنيه المصرى
آخر تحديث GMT11:35:51
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

أسعار العملات اليوم الخميس 11-6-2020 أمام الجنيه المصرى

العرب اليوم -

العرب اليوم - أسعار العملات اليوم الخميس 11-6-2020 أمام الجنيه المصرى

الجنيه المصرى
القاهرة ـ العرب اليوم

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 11-6-2020، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.12 جنيه للشراء، 16.22جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.25 جنيه للشراء، 18.48 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.26جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.40 جنيه للشراء، 20.68 جنبه للبيع مقابل سعره أمس 20.48 جنيه للشراء، و 20.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.77 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 51.72 جنيه للشراء، و52.74 جنيه للبيع.
 
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أسعار العملات اليوم الخميس 1162020 أمام الجنيه المصرى أسعار العملات اليوم الخميس 1162020 أمام الجنيه المصرى



أخبار ذات صلة

GMT 10:46 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

الأسهم اليابانية تسجل أكبر تراجع يومى فى 6 أسابيع مع ارتفاع الين
العرب اليوم - الأسهم اليابانية تسجل أكبر تراجع يومى فى 6 أسابيع مع ارتفاع الين

GMT 10:42 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

افتتاحية حمراء للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بجلسة نهاية الأسبوع
العرب اليوم - افتتاحية حمراء للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بجلسة نهاية الأسبوع

GMT 10:38 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات وإلغاء صفقة شراء حصة بمصرف بغداد
العرب اليوم - تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات وإلغاء صفقة شراء حصة بمصرف بغداد

GMT 10:33 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

تراجع بورصة دبى بنسبة 0.54% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات
العرب اليوم - تراجع بورصة دبى بنسبة 0.54% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات

GMT 10:22 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

أسواق آسيا تتراجع جماعيا بعد تصريحات مقلقة لرئيس الاحتياطى الفيدرالى
العرب اليوم - أسواق آسيا تتراجع جماعيا بعد تصريحات مقلقة لرئيس الاحتياطى الفيدرالى

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت حذاءً ذا كعب عالٍ باللون الأزرق الفاتح والسماوي

إطلالات الأميرة ماري الأنيقة وكيف بدت بعد فترة الحجر المنزلي

كوبنهاغن - العرب اليوم

برزت إطلالات الأميرة ماري ملكة الدنمارك الأنيقة بشكل لافت وصيفي خصوصا بعد مشاهدة أولى إطلالاتها بعد الحجر المنزلي، فسحرتنا إطلالاتها بموضة التنانير المريحة والتوبات الفاخرة التي تناسب إطلالاتها اليومية. رصدنا لك أجدد إطلالات الأميرة ماري ملكة الدنمارك الأنيقة، وشاهدي كيف بدت بعد الحجر المنزلي. أتت إطلالات الأميرة ماري ملكة الدنمارك الأنيقة عصرية ولافتة للنظر خصوصا أنها اتجهت بعد الحجر المنزلي نحو تنسيق الألوان بعضها ببعض بطرق لافتة للنظر، وهذه المرة تمايلت بتنورة واسعة تصل إلى حدود الكاحل مع طبعات الورود المنقوشة والزخرفات البارزة بألوان الأحمر والأزرق للحصول على أناقة استثنائية، فهذه القطعة الساحرة بتفاصيل البليسيه حملت توقيع دار Paul & Joe ونسّقتها مع التوب الحريرية باللون البيج التي بدت في غاية الأناقة مع عدم إخفاء...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:57 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

تعرفى على أكثر صيحات للفساتين الصيفية تناسب جميع الأذواق
العرب اليوم - تعرفى على أكثر صيحات للفساتين الصيفية تناسب جميع الأذواق

GMT 03:23 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

تعرف على أفضل الوجهات السياحية في أذربيجان للأطفال
العرب اليوم - تعرف على أفضل الوجهات السياحية في أذربيجان للأطفال

GMT 03:40 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

تعرف على ألوان الكشمير المختلفة في الديكورات والحوائط والغرف
العرب اليوم - تعرف على ألوان الكشمير المختلفة في الديكورات والحوائط والغرف

GMT 03:49 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

الأردن يُحذر من مخطط "الضم" الإسرائيلي ويؤكد أنه لن يمر دون رد
العرب اليوم - الأردن يُحذر من مخطط "الضم" الإسرائيلي ويؤكد أنه لن يمر دون رد

GMT 01:19 2020 الأربعاء ,10 حزيران / يونيو

الصحف الورقية في الأردن تُعاني هجر القراء وتراجع سوق الإعلانات
العرب اليوم - الصحف الورقية في الأردن تُعاني هجر القراء وتراجع سوق الإعلانات

GMT 01:37 2020 الأربعاء ,10 حزيران / يونيو

تألقي بـ"التنورة الساتان" وتعرفي على طُرق تنسيقها لإطلالة جذابة
العرب اليوم - تألقي بـ"التنورة الساتان" وتعرفي على طُرق تنسيقها لإطلالة جذابة

GMT 01:24 2020 الأربعاء ,10 حزيران / يونيو

تعرف على أفضل المنتزهات الوطنية في الأرجنتين
العرب اليوم - تعرف على أفضل المنتزهات الوطنية في الأرجنتين

GMT 02:17 2020 الخميس ,11 حزيران / يونيو

مالا تعرفه عن ديكورات تركية ستضفي لمسة من الفخامة إلى المنزل
العرب اليوم - مالا تعرفه عن ديكورات تركية ستضفي لمسة من الفخامة إلى المنزل

GMT 04:39 2020 الأربعاء ,10 حزيران / يونيو

حاكم ولاية نيويورك ينتقد تشكيك ترامب في سقوط الرجل المسن
العرب اليوم - حاكم ولاية نيويورك ينتقد تشكيك ترامب في سقوط الرجل المسن

GMT 01:36 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

معلومات جديدة عن نجاح إعلاميات سوريات بعد تحرير الرقة
العرب اليوم - معلومات جديدة عن نجاح إعلاميات سوريات بعد تحرير الرقة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 16:32 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

إلغاء الدوري الأوروبي لكرة السلة دون تتويج بطل بسبب كورونا
العرب اليوم - إلغاء الدوري الأوروبي لكرة السلة دون تتويج بطل بسبب كورونا

GMT 16:32 2020 الإثنين ,25 أيار / مايو

إلغاء الدوري الأوروبي لكرة السلة دون تتويج بطل بسبب كورونا
العرب اليوم - إلغاء الدوري الأوروبي لكرة السلة دون تتويج بطل بسبب كورونا

GMT 17:33 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

رونالدو يستعرض مهاراته في كرة السلة خلال تدريبات يوفنتوس
العرب اليوم - رونالدو يستعرض مهاراته في كرة السلة خلال تدريبات يوفنتوس

GMT 17:33 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

رونالدو يستعرض مهاراته في كرة السلة خلال تدريبات يوفنتوس
العرب اليوم - رونالدو يستعرض مهاراته في كرة السلة خلال تدريبات يوفنتوس

GMT 14:08 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

الصحة العالمية تحذر من تحول بلد عربي لبؤرة وباء في الشرق الأوسط
العرب اليوم - الصحة العالمية تحذر من تحول بلد عربي لبؤرة وباء في الشرق الأوسط

GMT 14:08 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

الصحة العالمية تحذر من تحول بلد عربي لبؤرة وباء في الشرق الأوسط
العرب اليوم - الصحة العالمية تحذر من تحول بلد عربي لبؤرة وباء في الشرق الأوسط

GMT 02:56 2020 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو

أبرز الوجهات السياحية في أوكرانيا للأسر خلال عام 2020
العرب اليوم - أبرز الوجهات السياحية في أوكرانيا للأسر خلال عام 2020

GMT 02:56 2020 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو

أبرز الوجهات السياحية في أوكرانيا للأسر خلال عام 2020
العرب اليوم - أبرز الوجهات السياحية في أوكرانيا للأسر خلال عام 2020

GMT 23:06 2020 الجمعة ,22 أيار / مايو

نجم السلة الألماني يتطلع لاستئناف الدوري الأميركي للمحترفين
العرب اليوم - نجم السلة الألماني يتطلع لاستئناف الدوري الأميركي للمحترفين

GMT 23:06 2020 الجمعة ,22 أيار / مايو

نجم السلة الألماني يتطلع لاستئناف الدوري الأميركي للمحترفين
العرب اليوم - نجم السلة الألماني يتطلع لاستئناف الدوري الأميركي للمحترفين

GMT 23:13 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

مبابي في قائمة سان جيرمان لمواجهة بروسيا دورتموند
العرب اليوم - مبابي في قائمة سان جيرمان لمواجهة بروسيا دورتموند

GMT 23:13 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

مبابي في قائمة سان جيرمان لمواجهة بروسيا دورتموند
العرب اليوم - مبابي في قائمة سان جيرمان لمواجهة بروسيا دورتموند

GMT 05:30 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

إصابة حكم كرة السلة المصري بفيروس كورونا
العرب اليوم - إصابة حكم كرة السلة المصري بفيروس كورونا

GMT 05:30 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

إصابة حكم كرة السلة المصري بفيروس كورونا
العرب اليوم - إصابة حكم كرة السلة المصري بفيروس كورونا

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 13:17 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين
العرب اليوم - يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين

GMT 13:17 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين
العرب اليوم - يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين

GMT 04:20 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

الأهلي السعودي يحسم مصير دي سوزا مع الفريق خلال الفترة المقبلة
العرب اليوم - الأهلي السعودي يحسم مصير دي سوزا مع الفريق خلال الفترة المقبلة

GMT 04:20 2020 الثلاثاء ,02 حزيران / يونيو

الأهلي السعودي يحسم مصير دي سوزا مع الفريق خلال الفترة المقبلة
العرب اليوم - الأهلي السعودي يحسم مصير دي سوزا مع الفريق خلال الفترة المقبلة

GMT 16:31 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 16:31 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - فرص جيدة واحتفالات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 18:29 2019 الثلاثاء ,13 آب / أغسطس

مايا خليفة تثير الجدل بعد تأكيدها أنها لم تحقق إلا 12 ألف دولار من الأفلام الإباحية
العرب اليوم - مايا خليفة تثير الجدل بعد تأكيدها أنها لم تحقق إلا 12 ألف دولار من الأفلام الإباحية

GMT 18:29 2019 الثلاثاء ,13 آب / أغسطس

مايا خليفة تثير الجدل بعد تأكيدها أنها لم تحقق إلا 12 ألف دولار من الأفلام الإباحية
العرب اليوم - مايا خليفة تثير الجدل بعد تأكيدها أنها لم تحقق إلا 12 ألف دولار من الأفلام الإباحية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab