الحديد والصلب تنهي تسوية بقيمة 750 مليون جنيه لصالح بنك مصر
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الحديد والصلب تنهي تسوية بقيمة 750 مليون جنيه لصالح بنك مصر

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العرب اليوم - الحديد والصلب تنهي تسوية بقيمة 750 مليون جنيه لصالح بنك مصر

الحديد والصلب
القاهرة _ العرب اليوم

وقعت شركة "الحديد والصلب"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بروتوكول تعاون مع "بنك مصر" بتنفيد الأحكام النهائية الصادرة لصالح البنك، وذلك بالطرق الودية في إطار قانوني يحفظ حقوق البنك، كما أنه يحافظ على أحد الكيانات الاقتصادية الهامة التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنه قام بتوقيع البرتوكول المهندس إيهاب محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة "الحديد والصلب" ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة "بنك مصر" تحت رعاية وحضور الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وينص البروتوكول على وضع إطار قانوني نحو إنهاء المنازعات القضائية والبالغ قيمتها 59.561 مليون دولار بخلاف الفائدة المستحقة بواقع 5 %عن القضيتين رقم (3374) لسنة 121 ق ورقم (295 ) لسنة 9 ق اقتصاد القاهرة والتي استمرت لأعوام عديدة بين شركة الحديد والصلب وبنك مصر.

وتم الاتفاق على قيام شركة الحديد والصلب بسداد مبلغ 750 مليون جنيه مصري كتسوية نهائية لقيمة الحكمين يتم سدادها 50 % أراضي غير مستغلة بالشركة و 50% حصة من أسهم الشركة، وذلك خلال شهرين من تاريخ التوقيع على البروتوكول.

وينتج عن هذه التسوية التنازل عن الفوائد المستحقة للبنك البالغ 6 ملايين دولار والتنازل عن كافة الطعون بالنقض المقامة بشأن تلك الأحكام ومنها قضية مرفوعة من بنك مصر بنحو 6 ملايين دولار.

وبموجب ما سبق يتم إنهاء كافة النزاعات بين البنك وشركة الحديد والصلب.

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الحديد والصلب تنهي تسوية بقيمة 750 مليون جنيه لصالح بنك مصر الحديد والصلب تنهي تسوية بقيمة 750 مليون جنيه لصالح بنك مصر



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الحديد والصلب تنهي تسوية بقيمة 750 مليون جنيه لصالح بنك مصر الحديد والصلب تنهي تسوية بقيمة 750 مليون جنيه لصالح بنك مصر



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