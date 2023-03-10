إعلان عاجل من الرئيس الأميركي خاص بموازنة 6.9 تريليون دولار

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن موازنة مقترحة بمبلغ 6.9 تريليون دولار لتمويل الحكومة الفيدرالية خلال العام المالي المقبل، مع زيادة الضرائب على الأغنياء بهدف تقليل العجز الوطني بحلول عام 2026.وتتضمن ميزانية بايدن مرة أخرى زيادة ضريبية على الأغنياء الأمريكيين والشركات الكبرى في محاولة لتعويض الإنفاق المتزايد وخفض العجز الفيدرالي.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن ذلك سيفعل عن طريق إغلاق "الثغرات العملاقة" في قانون الضرائب الحالي الذي يستخدمه المليارديرات لضمان أن يتم فرض ضرائب عليهم بمعدلات أقل من الأمريكيين العاديين.