مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع جديد

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) تعاملاته اليوم على ارتفاع.

وأغلق المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مسجلًا مكاسب بنسبة 0.11%، ما يعادل 8.54 نقطة، ليصل عند مستوى 7574.24 نقطة.