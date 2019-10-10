الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع في ظل توتر بشأن التجارة

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوع، الخميس، لتتمسك بمستواها فوق 1500 دولار للأوقية، في الوقت الذي أقبل المستثمرون على شراء المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا عقب تقارير متناقضة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.