بنك الخرطوم يخفض قيمة الجنيه السوداني 19
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بنك الخرطوم يخفض قيمة الجنيه السوداني 19%

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العرب اليوم - بنك الخرطوم يخفض قيمة الجنيه السوداني 19%

الجنيه السوداني
الخرطوم - العرب اليوم

  قال مراسل، إن بنك الخرطوم السوداني حدد سعر صرف 530 جنيها سودانيا للدولار اليوم الثلاثاء، بانخفاض 19% عن السعر السابق.  ويأتي التغيير بعد أن قالت السلطات السودانية، إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.  وجرى تداول الدولار عند نحو 550 جنيها سودانيا في السوق الموازية مقابل سعر رسمي يبلغ نحو 445 جنيها.

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بنك الخرطوم يخفض قيمة الجنيه السوداني 19 بنك الخرطوم يخفض قيمة الجنيه السوداني 19



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