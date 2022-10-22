خام برنت يرتفع 2 بالمئة وسط تفاؤل حول الطلب في الصين

صعدت أسعار النفط عند التسوية، الجمعة، إذ طغت الآمال في زيادة الطلب الصيني وضعف الدولار الأميركي على المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على استهلاك الوقود وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 93.50 دولار للبرميل.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تعاملات الجمعة مرتفعا 54 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 85.05 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين في وقت سابق من الجلسة بأكثر من دولار للبرميل وارتفع خام برنت اثنين بالمئة بنهاية الأسبوع، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.7 بالمئة.