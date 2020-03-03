كورونا تلغي معرضا عسكريا في قطر



تقرر إلغاء معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2020"، الذي كان مقررا هذا الشهر في ضوء انتشار فيروس كورونا في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وهناك ما لا يقل عن 1641 حالة إصابة بالفيروس في الخليج، معظمها في إيران التي أعلنت وفاة 66 شخصا بالمرض.

وكان من المقرر إقامة المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.

وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمعرض، أن القرار صدر بعد "إجراء مشاورات مكثفة مع مسؤولين في وزارة الصحة وحكومة دولة قطر".

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