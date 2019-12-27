ارتفاع قياسي جديد للأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى قياسي جديد الجمعة، في الوقت الذي يظل فيه المستثمرون متفائلين بشأن تحسن الاقتصاد العالمي بعد مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين، ومؤشرات تزداد قوة بشأن توقيع اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.



وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش.



وبلغ المؤشر حاليا مستوى قياسيا مرتفعا لثلاث جلسات على التوالي في أسبوع قصير بسبب عطلة.



وأظهرت بيانات الجمعة ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر في نوفمبر، وفق ما ذكرت "رويترز".



ويُضاف النبأ إلى موجة ارتفاع أوسع نطاقا، تلقى الدعم من اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين، وآمال بخروج أكثر سلاسة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.