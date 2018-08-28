النفط يرتفع لأعلى مستوى في 7 أسابيع وسط مؤشرات شح

ارتفع سعر النفط صوب أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو تموز يوم الثلاثاء بفعل أدلة على زيادات ما زالت متواضعة في إنتاج أوبك وتحسن في طلب مصافي التكرير الصينية.
وبحلول الساعة 0913 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.65 دولار للبرميل مرتفعة بذلك 44 سنتا عن الإغلاق السابق ومسجلة أعلى مستوياتها منذ 11 يوليو تموز في حين زادت عقود الخام الأمريكي 17 سنتا إلى 69.04 دولار للبرميل.
وقالت لجنة المراقبة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات قلصوا الإنتاج في يوليو تموز بمقدار تسعة بالمئة فوق ما تعهدوا به.
وتزداد ثقة المستثمرين الآن في أن المعروض لن يواكب الطلب على الأرجح في الأشهر المقبلة كما يظهر في تقلص فرق السعر بين عقود برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني إلى حوالي 26 سنتا للبرميل أي نصف ما كان عليه قبل شهر.
وقال وارين باترسون محلل أسواق السلع الأولية في آي.ان.جي ”كنا نتوقع في وقت سابق أن تهبط الأسعار قليلا لنهاية العام الحالي لكن أجد صعوبة في رؤية ذلك الآن. أتوقع أن تظل السوق مدعومة جيدا مع صدمات محتملة تدفع الأسعار للصعود بناء على ما سنحصل عليه من إيران.
”بالنظر إلى فروق الأسعار، بدأ (ميزان) السوق يضيق بعض الشيء على ما يبدو.“
وعندما يصبح سعر عقد الاستحقاق القريب أعلى من سعر العقد الأبعد فإن ذلك ينبئ بوجود اعتقاد بأن الطلب على النفط سيتجاوز المعروض.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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