الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو في الربع/4 من 2022

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة 10 فيفري 2023 أن الناتج المحلي الإجمالي

للبلاد لم يشهد أي تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا صفريا في الربع الرابع من العام. وتوقع بنك إنغلترا الأسبوع الماضي أن تدخل بريطانيا فترة من الركود الطفيف لكنها ستكون طويلة، تبدأ في الربع الأول من هذا العام وتستمر خمسة أرباع.