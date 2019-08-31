صافي الأصول الأجنبية للسعودية يسجل أكبر انخفاض منذ عامين

انخفض صافي الأصول الأجنبية للسعودية بنسبة 1.8 بالمئة في شهر يوليو الماضي، ما يشكل أكبر انخفاض له منذ أكثر من عامين.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بأن صافي الأصول الأجنبية الذي تمتلكه المؤسسة انخفض بنسبة 9 مليارات دولار، ليصل إلى 498 مليارا، ما يشكل الانخفاض الأكبر خلال شهر واحد منذ فبراير عام 2017.