بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر27 نقطة ليبلغ مستوى 21ر5599 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر0 % وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر224 مليون سهم تمت عبر 10587 صفقة نقدية بقيمة 9ر37 مليون دينار وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14ر39 نقطة ليبلغ مستوى 29ر4592 نقطة بنسبة صعود بلغت 86ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر170 مليون سهم تمت عبر 5486 صفقة نقدية بقيمة 16ر12 مليون دينار (نحو 3ر41 مليون دولار) كما ارتفع مؤشر السوق الأول 16ر22 نقطة ليبلغ مستوى 9ر6110 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر54 مليون سهم تمت عبر 5101 صفقة بقيمة 8ر25 مليون دينار (نحو 7ر87 مليون دولار).