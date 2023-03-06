الدولار يرتفع إلى 75.65 روبل في مستهل التعاملات في موسكو

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الروبل الروسي بواقع 1.75 كوبيكا، ليصل إلى 75.65 روبل في مستهل التعاملات ببورصة موسكو اليوم الاثنين.وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن سعر صرف اليورو زاد أيضا بواقع 21 كوبيكا ليصل إلى 80.5 روبل.من ناحية أخرى، تراجع سعر صرف اليوان الصيني أمام الروبل بمقدار 0.2 كوبيكا، ويبلغ حاليا 10.924 روبل.