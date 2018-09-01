النظام التركي يزيد الضريبة على ودائع العملة الأجنبية لدعم عملته المتهاوية

رفع النظام التركي اليوم الضريبة على عوائد الودائع بالعملة الأجنبية في مسعى لدعم الليرة التركية المتهاوية في وقت تواصل فيه انخفاضها أمام الدولار وسط تحرك المستثمرين بعيداً عن الأسواق الناشئة والمخاوف من السياسات الاقتصادية لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فقد تم رفع الضريبة المقتطعة على ودائع العملة الأجنبية لستة أشهر من 18 إلى 20 بالمئة والضريبة لسنة من 15 إلى 16 بالمئة.
وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري وشهد النمو الاقتصادي في البلاد تراجعاً ملحوظاً بسبب فضائح الفساد والرشا التي تورط فيها أردوغان ووزراء ومقربون منه والتي أدت إلى انخفاض ثقة المستثمرين بتركيا وتراجع الاستثمارات.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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