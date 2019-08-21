سعر1 ريال عماني مقابل الريال السعودي اليوم 21 اغسطس
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سعر1 ريال عماني مقابل الريال السعودي اليوم 21 اغسطس

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العرب اليوم - سعر1 ريال عماني مقابل الريال السعودي اليوم 21 اغسطس

ريال عماني
الرياض - العرب اليوم

1 ريال عماني = 9.7401 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني

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سعر1 ريال عماني مقابل الريال السعودي اليوم 21 اغسطس سعر1 ريال عماني مقابل الريال السعودي اليوم 21 اغسطس



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