تراجع بورصة دبى بنسبة 054 بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات
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تراجع بورصة دبى بنسبة 0.54% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات

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العرب اليوم - تراجع بورصة دبى بنسبة 0.54% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات

بورصة دبى
دبي - العرب اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسراً 11.59 نقطة ليصل إلى مستوى 2113.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 338.4 مليون سهم محققة ما قيمته 156.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2587 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار 3.59%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.49%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.19%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 11.21%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 4.21%، فيما تراجع 19 سهماً، على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.79%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.69%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 181.5 مليون ورقة بقيمة 61.3 مليون درهم.

وفي سياق متصل  قال بنك الإمارات دبي الوطني، رداً على ما نشر في وسائل الإعلان أن بنكاً في الولايات المتحدة، قد استحوذ على حصة بنسبة 1.5% في البنك، موضحاً أنه تم شراء عدد 101.7 مليون سهماً من قبل 254 مستثمراً بتاريخ 28 مايو لعام 2020، منوها إلى أن يعد شراء عدد 10.1 مليون سهماً من قبل مستثمر واحد بمثابة عملية الشراء الأضخم من نوعها في هذا التاريخ.

وأضاف البنك، في بيان لبورصة دبي، اليوم الخميس، أن هذه الزيادة في حجم الشراء تأتي تزامناً مع إدارج بنك الإمارات دبي الوطني في مؤشر معيار "إم إس سي إي" للأسواق الناشئة، ويؤكد بنك الإمارات دبي الوطني بأن عدداً كبيراً من عمليات الشراء هذه قد تم من قبل صناديق تتبع مؤشر الأسواق الناشئة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء، وجاءت النتائج على الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ أول مارس لعام 2020، واعتماد توصيات لجنة المراجعة عن القوائم المالية للشركة (المستقلة والمجمعة) عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2020، كما وافق المجلس على تعيين هيثم صلاح محمد قطب أمين السر الدائم لمجلس إدارة الشركة خلفاً لمحمد منصور محمد.

وحققت الشركة، بحسب بيانها لبورصة دبي، صافي خسائر خلال الربع الأول من عام 2020 بلغ 1.5 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار صافي أرباح خلال الربع ذاته من العام الماضي.

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تراجع بورصة دبى بنسبة 054 بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات تراجع بورصة دبى بنسبة 054 بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات



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