اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في 2019، مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك.

وتدعم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا الأسعار، لكن المتعاملين يقولون إن ارتفاع الإنتاج الأميركي ربما يكبح السوق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.14 دولار للبرميل، مرتفعة 5 سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابق وبالقرب من أعلى مستوى في 2019 59.23 دولار الذي بلغته في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 20 سنتا إلى 67.74 دولار للبرميل، أيضا بالقرب من ذروة هذا العام البالغة 68.14 التي سجلتها في أواخر الأسبوع الماضي.