السعودية تستثمر 20 مليار دولار في طاقة إنتاج النفط الفائضة

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إن السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الفائضة من إنتاج النفط وزيادتها.

وتبلغ طاقة إنتاج النفط السعودي 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.