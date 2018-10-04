السعودية تستثمر 20 مليار دولار في طاقة إنتاج النفط الفائضة
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السعودية تستثمر 20 مليار دولار في طاقة إنتاج النفط الفائضة

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العرب اليوم - السعودية تستثمر 20 مليار دولار في طاقة إنتاج النفط الفائضة

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
الرياض - العرب اليوم

 قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إن السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الفائضة من إنتاج النفط وزيادتها.

وتبلغ طاقة إنتاج النفط السعودي 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

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السعودية تستثمر 20 مليار دولار في طاقة إنتاج النفط الفائضة السعودية تستثمر 20 مليار دولار في طاقة إنتاج النفط الفائضة



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السعودية تستثمر 20 مليار دولار في طاقة إنتاج النفط الفائضة السعودية تستثمر 20 مليار دولار في طاقة إنتاج النفط الفائضة



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