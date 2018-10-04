السعودية تستثمر 20 مليار دولار في طاقة إنتاج النفط الفائضة

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إن السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الفائضة من إنتاج النفط وزيادتها.
وتبلغ طاقة إنتاج النفط السعودي 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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