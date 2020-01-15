مصر تعلن قريبا عن الشركات التي ستنقّب عن النفط غرب المتوسط
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مصر تعلن قريبا عن الشركات التي ستنقّب عن النفط غرب المتوسط

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العرب اليوم - مصر تعلن قريبا عن الشركات التي ستنقّب عن النفط غرب المتوسط

النفط
القاهرة - العرب اليوم

قال وزير البترول المصري طارق الملا، الأربعاء، في تصريحات لصحيفة الوطن المحلية، إن بلاده ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن الشركات التي ستنقب عن النفط غرب البحر المتوسط.

وأضاف الملا خلال مقابلته مع الصحيفة المصرية بأن بلاده تجري محادثات مع شركات نفط عالمية مثل توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل للتنقيب عن النفط في غرب المتوسط، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وذلك من خلال مزيج بين مزايدة واتفاق مباشر، حسبما نقلت "رويترز".

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.
وقال الوزير الملا إن بلاده تصدّر حاليا مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع عشر شحنات شهريا على أن تزيدها إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة في دمياط.
 

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.
اقتصاد عاجل
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مصر تعلن قريبا عن الشركات التي ستنقّب عن النفط غرب المتوسط مصر تعلن قريبا عن الشركات التي ستنقّب عن النفط غرب المتوسط



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