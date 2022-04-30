الدولار يتراجع لكنه بِصَدد تسجيل أفضل أداء شهري منذ 2015

تراجع الدولار، اليوم (الجمعة)، عن أعلى مستوياته في عشرين عاما، لكنه لا يزال يتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ 2015،وفي آخر أيام التداول في شهر اتسم بالتقلبات في أسواق العملة، انخفضت العملات الرئيسية على نحو طفيف. وفي الساعة 10:47 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار 0.6 في المائة إلى 102.98. لكنه يتجه صوب زيادة 4.8 في المائة في شهر أبريل.