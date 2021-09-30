flight radar24 يعلن عن أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل تعبر المجال الجوي السعودي
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"Flight Radar24" يعلن عن أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل تعبر المجال الجوي السعودي

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العرب اليوم - "Flight Radar24" يعلن عن أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل تعبر المجال الجوي السعودي

أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل
المنامة - العرب اليوم

أفاد موقع Flight Radar24، لتتبع حركة الطائرات حول العالم، بأن الطائرة التابعة لشركة Gulf air البحرينية، المتوجهة إلى إسرائيل عبرت المجال الجوي السعودي.وهذه الرحلة التي تحمل الرقم GFA972، هي أول رحلة تجارية من البحرين إلى إسرائيل.هذا ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الخميس إلى البحرين في زيارة تاريخية، يتخللها افتتاح سفارة إسرائيل في المنامة، وإجراء محادثات بين لابيد ونظيره البحريني.

 

 

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flight radar24 يعلن عن أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل تعبر المجال الجوي السعودي flight radar24 يعلن عن أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل تعبر المجال الجوي السعودي



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