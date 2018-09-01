6.9 مليارات ترانزستور ضمن 1 سم مربع

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، ريتشارد يو، عن إطلاق معالج «كيرين 980»، الذي يمثل منظومة معالجة متكاملة ستمهد الطريق لحقبة تطوّر جديدة في عالم الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وجاء هذا الإعلان خلال كلمته الافتتاحية في معرض «إيفا برلين 2018» للإلكترونيّات الاستهلاكية والترفيهية، التي حملت عنوان «القوة القصوى للأجهزة المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

ويتميّز المعالج الذي يعتمد على تقنية التصنيع المتقدّمة (7 نانومتر)- باشتماله على 6.9 مليارات ترانزستور ضمن شريحةٍ بمساحة تبلغ 1 سم مربع، أي بزيادة وقدرها 1.6 مرة عن الجيل السابق من هذا المعالج. وبالمقارنة مع عملية التصنيع (10 نانومتر)، فإن عملية التصنيع المتقدّمة (قياس 7 نانومتر) توفر أداءً محسّناً بنسبة 20٪ على مستوى منظومة المعالجة المتكاملة، فضلاً عن تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 40٪ في منظومة المعالجة.

ويعتبر معالج «كيرين 980» أول نظام معالجة للاستخدام التجاري في العالم، وقد تم ابتكاره بالتعاون مع «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» بالاعتماد على تقنية تصنيع متقدّمة (من قياس 7 نانومتر). ويجمع هذا المعالج بين أعلى مستويات الأداء والكفاءة، ومزايا الاتصال الرائدة، علاوة على قوة معالجة متميزة بفضل اشتماله على وحدة معالجة مركزية عصبية مزدوجة (NPU) ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.