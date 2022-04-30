الدينار التونسي يهبط لمستوى قياسي مقابل الدولار

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن الدينار التونسي تراجع إلى مستويات قياسية مقابل الدولار مدفوعا بتفاقم العجز التجاري والتضخم وتأثيرات الأزمة الأوكرانية التي فاقمت مصاعب المالية العامة لتونس وجرى تداول الدينار بسعر 3.074 مقابل الدولار مساء الخميس وفقا لبيانات البنك المركزي. وقالت وزيرة الطاقة نائلة نويرة إن الحرب الدائرة في أوكرانيا كلفت ميزانية الدولة خسائر بقيمة 1.31 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط وتفاقم العجز التجاري لتونس في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار أو ما يعادل 1.44 مليار دولار مقارنة بحوالي ثلاثة مليارات دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.