أسواق آسيا تتراجع جماعيا بعد تصريحات مقلقة لرئيس الاحتياطى الفيدرالى

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية جماعيا، في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي على معدل الفائدة دون تغيير عند النطاق بين صفر و0.25%، وتوقع عدم رفعها حتى عام 2022.

وقادت الأسهم في أستراليا الخسائر في المنطقة، حيث هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" بنحو 3.12%.. وانخفض مؤشر "نيكي" بنحو 2.8% أو 652 نقطة إلى 22473 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 2.2% عند 1589 نقطة، أمام قوة الين، وبعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي السلبية بشأن أداء أكبر اقتصاد في العالم.

وفي كوريا الجنوبية، خسر مؤشر "كوسبي" 1.81%، وفقد مؤشر "هانج سينج" 1.65%، وتراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنحو 0.6%، فيما صعد "شنتشن" المركب بحوالي 0.734%، وهوى مؤشر "إمإس سي أي آسيا" العام بنحو 1.63% في ختام جلسة اليوم.

وأثارت تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي قلق المستثمرين بشأن ارتفاع عدم اليقين تجاه مستقبل الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أهمية الدعم المالي من الكونجرس في تحفيز الاقتصاد.

وذكر باول أن هناك عدمَ يقين بالغ بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، لافتا إلى أن البيانات القوية المفاجئة في تقرير الوظائف أظهرت أن عدم اليقين لا يزال قائما.