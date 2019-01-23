زيادة البضائع المناولة بميناء جازان خلال 2018م

حقق ميناء جازان زيادة في إجمالي البضائع المناولة خلال عام 2018م، بواقع (1,78) مليون طن مقابل (1,56) مليون طن عما تم تحقيقه خلال العام 2017 م، بنسبة زيادة بلغت 14,22%.

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية، ومتابعة وإشراف إدارة الميناء لتوسيع أنشطته من خلال زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص التي أثمرت عن فتح المجال واسعًا أمام زيادة حركة المنتجات المصدرة عبر ميناء جازان.

ويُعد ميناء جازان أحد أهم الموانئ التجارية بالمملكة على ساحل البحر الأحمر وذلك لقربه من طرق التجارة البحرية بين أوروبا والشرق الأقصى والخليج العربي وشرق إفريقيا، وهو البوابة الرئيسية للمنطقة الجنوبية بالمملكة.