البنك المركزى الروسى لا يستبعد استخدام العملات المشفرة فى الحسابات الدولية

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن بنك روسيا يسمح باستخدام العملات المشفرة في الحسابات الدولية، لكن بشرط عدم سريان ذلك على المعاملات داخل الدولة.