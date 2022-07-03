بيتكوين تتراجع 22 لتسجل أقل من 19 ألف دولار
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بيتكوين تتراجع 2.2% لتسجل أقل من 19 ألف دولار

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العرب اليوم - بيتكوين تتراجع 2.2% لتسجل أقل من 19 ألف دولار

عملة "البيتكوين" المشفرة
واشنطن - العرب اليوم

انخفضت عملة بيتكوين إلى أقل من 19 ألف دولار وضعفت بنسبة 2ر2%.وتذبذبت الأسعار بنسبة 7ر2% منذ الساعة 5 مساء بتوقيت نيويورك، ليتم التداول بين 18 ألفا و981 دولار و19 ألفا و491 دولار.وانخفضت بيتكوين الآن بنسبة 72% عن أعلى مستوى سجلته في 10 تشرين الثاني/نوفمبر والذي بلغ 68 ألفا و992 دولار، وضعفت بنسبة 59% حتى الآن هذا العام.

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بيتكوين تتراجع 22 لتسجل أقل من 19 ألف دولار بيتكوين تتراجع 22 لتسجل أقل من 19 ألف دولار



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