ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي في تعاملات اليوم الاثنين في أسواق آسيا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل الذهب أعلى سعر له على الإطلاق وهو 7230 ين (68.5 دولار) لكل جرام مقابل 7001 ين لكل جرام يوم الأربعاء الماضي بحسب بيانات تاناكا هولدنجز التي تتاجر في منتجات المعادن النفيسة في طوكيو.

كانت أسواق المال والمعادن مغلقة في اليابان يومي الخميس والجمعة الماضيين بسبب عطلة رسمية.

وإلى جانب حالة الغموض الحالية بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا، فإن تجدد التوترات بين الصين والولايات المتحدة دفع المستثمرين نحو الملاذات الاستثمارية الآمنة مثل الذهب والين الياباني، بحسب المحللين.