انهيار تاريخي لليرة اللبنانية أمام الدولار

شهدت الليرة اللبنانية، اليوم السبت ،انهيارا تاريخيا جديدا في قيمتها أمام الدولار، وسط أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 40000 ليرة لبنانية للشراء، و40100 ليرة للبيع، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني التي تشهده السوق اللبنانية.