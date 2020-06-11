بورصة قطر حمراء بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% خاسراً 66.81 نقطة ليصل إلى مستوى 9119.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 100 مليون سهم بقيمة 126 مليون ريال عبر تنفيذ 3208 صفقة، وتراجع 36 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهم واحد ، وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%.



وفي سياق متصل أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ثبتت تصنيف المصرف طويل الأجل للودائع عند مستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.



وذكر تقرير وكالة موديز، التي تُعد واحدة من أكبر الوكالات الدولية للتصنيفات الائتمانية في العالم، " أن هذا التصنيف يعكس كفاية احتياطيات رأس المال لدى المصرف، وأرباحه الجيدة، واعتماده المحدود على التمويل من أسواق المال، مدعوماً بالخدمات المصرفية المبتكرة والمتطورة للأفراد والشركات، بشكل مستمر، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية".



وفي سياق آخر أعلن مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة، عن عقد اجتماعه يوم الاثنين الموافق 15 يونيو، وذلك لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس.