ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار في بداية تعاملات الأسبوع

ارتفع السعر الاسترشادي لليوان الصيني أمام الدولار في بداية تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الاثنين، ليسجل 8265ر6 يوان لكل دولار. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أنه في سوق الصرف الفورية الصينية يتم السماح بارتفاع أو انخفاض سعر اليوان بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي خلال تعاملات اليوم.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس متوسط أسعار الصرف التي تعرضها المؤسسات المالية الرئيسية في سوق الصرف قبل بدء التعاملات في سوق الإنتربنك كل يوم عمل.