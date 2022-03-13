سلطات كييف تخصص إمدادات غذائية تكفي لأسبوعين استعداداً للحصار الروسي

قالت إدارة مدينة كييف اليوم الأحد، إنها خصصت احتياطات تكفي لمدة أسبوعين من المواد الغذائية الأساسية، في حالة حصار القوات الروسية للمدينة. وذكرت في بيان على الإنترنت: "استعدت المدينة لاتخاذ إجراءات محتملة في حالة حدوث حصار. لن يكون سكان كييف البالغ عددهم مليوني شخص الذين لم يغادروا منازلهم بدون دعم إذا ساء الوضع".