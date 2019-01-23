بنك اليابان المركزي يُبقي سياسته النقدية مستقرة ويخفض توقعاته للتضخم

أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية مستقرة اليوم، وخفض توقعاته للأسعار، مما عزز آراء السوق بأنه لن يكون في عجلة من أمره بشأن وقف برنامج التحفيز الضخم.

وفي إجراء كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة المستهدف للأجل القصير عند سالب ‭0.1‬ %، وعلى تعهد بتوجيه العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو صفر بالمئة.

كما أبقى البنك المركزي على تعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة أطول. وصوت سبعة من أعضاء مجلس البنك لصالح قرار الإبقاء على سعر الفائدة المستهدف بينما صوت اثنان بالرفض وامتنع اثنان عن التصويت.