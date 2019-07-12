سعرجنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم 12يوليو تموز
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سعرجنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم 12يوليو /تموز

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العرب اليوم - سعرجنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم 12يوليو /تموز

جنيه مصري
الرياض - العرب اليوم

1 جنيه مصري = 0.2256 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.4335 جنيه مصري

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سعرجنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم 12يوليو تموز سعرجنيه مصري مقابل الريال السعودي اليوم 12يوليو تموز



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